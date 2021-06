La rigenerazione della Pista di Pattinaggio della Villa Comunale continua…

In molte città italiane già da qualche anno è iniziato un movimento di rigenerazione urbana fatto da cittadini che vogliono promuovere con la partecipazione sociale il miglioramento di alcuni luoghi simboli delle città in stato di degrado, per donare nuova bellezza e fruibilità.

Anche a Vasto da diversi mesi si è riscontrato un certo interesse verso queste tematiche, sia con la formazione dell’associazione Rigenera Vasto, che ha Augusto Delle Donne presidente e Alessandro Perna cofondatore, che con varie azioni che hanno visto la partecipazione attiva dei cittadini, come per esempio l’azione di rigenerazione della Pista di Pattinaggio della Villa Comunale di Vasto che nelle settimane scorse è tornata a nuovo con l’azione di tante persone, associazioni, bambini, famiglie che si sono rimboccate le maniche e ne hanno colorato il muro. In questi giorni si aggiunge un importante tassello a questo progetto. Sono iniziati i lavori per l’istallazione dell’illuminazione con la collaborazione dell’associazione Rigenera Vasto e di Giuseppe Di Lello dell’azienda Elettro Center srl, una positiva collaborazione con il Comune di Vasto, per contrastare il degrado e preservare con un’accurata e studiata illuminazione l’area.

“Vogliamo dimostrare” dice Augusto Delle Donne “che questi interventi di riqualificazione hanno sicuramente ricadute positive anche sul tessuto economico della città, nella speranza che altri operatori economici seguano l'esempio, come già altri hanno già fatto. L'obiettivo della rigenerazione urbana è contribuire a rendere le città sostenibili e più a misura d'uomo, contrastando il frenetico ed indiscriminato ricorso al consumo di suolo edificabile”.



E’ probabile ed auspicabile che quest’azione di riqualificazione e rigenerazione continui, con la collaborazione e il coinvolgimento di cittadini, di associazioni, per migliorarne la fruizione, migliorare il contesto, dando nuovo valore, per generare bellezza, nel rispetto della sostenibilità ambientale, della condivisione, dell’inclusione e della solidarietà.