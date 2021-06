Un parco giochi inclusivo al Recinto di Michea per ricordare i colleghi del Cral Asl Vasto Gissi scomparsi

Questo lungo periodo di pandemia è stato duro per tutti nel nostro territorio, anche per il CRAL Asl Vasto Gissi, il circolo ricreativo dei dipendenti della Asl, che si occupa di cultura, turismo, sport e solidarietà, che in questi due anni ha dovuto combattere in prima linea contro il Covid con la perdita purtroppo di vari colleghi.

E’ nata l’idea di lasciare un ricordo di queste persone e per questo il CRAL ha devoluto il contributo di euro 200,00 a favore dell'Associazione Onlus Un Buco nel Tetto per la realizzazione di un parco giochi inclusivo presso il Recinto di Michea a Vasto.

Inoltre, il CRAL Asl Vasto Gissi organizza per martedì 22 giugno 2021 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 presso il centro sportivo San Gabriele, un torneo di calciotto "Un Calcio al Covid" e a seguire per i soci, i loro familiari, gli amici un momento conviviale.