Gesti odiosi: danneggiata la cornice alla Bagnante. Ma viene subito risistemata

Gesti odiosi: danneggiare qualcosa di bello, senza alcuna ragione.

Ultimo episodio, di una lista purtroppo lunga, quello nell'area del Monumento alla Bagnante, a Vasto Marina, dove da qualche tempo sistemata un'artistica cornice in legno - realizzata da Mirella Del Negro al pari di altre poste in altri luoghi ameni della costa vastese - utile a rendere ancora più particolari e caratteristici i tanti scatti fotogragici che si registrano sul posto.

In una nota ne parlano i componenti del Consorzio Vivere Vasto Marina, sodalizio che raggruppa la gran parte degli operatori commerciali e turistici della riviera.

"'Vandalismo: tendenza a distruggere senza necessità e senza ragione, per gusto perverso o per sciocca e malintesa ostentazione di forza, o anche per incapacità a comprendere la bellezza' - si legge nella nota -. Ieri sera qualcuno molto 'forte' ha pensato di distruggere la cornice realizzata da Mirella Del Negro in zona Bagnante in omaggio al maestro Franco Battiato, non sapendo che ci sarà sempre qualcuno pronto a risistemarla".