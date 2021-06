Consultazione sinodale, Don Nicola Florio è il responsabile diocesano

La Chiesa italiana ha avviato un “processo sinodale” in risposta all’esplicito invito di Papa Francesco e in sintonia con la preparazione del Sinodo dei Vescovi del 2023, che vedrà coinvolta la Chiesa a tutti i livelli.

"A tal fine - evidenzia Mons. Bruno Forte, Arcivescovo della diocesi di Chieti-Vasto - ci è chiesto di nominare un Responsabile diocesano della consultazione sinodale, che possa fungere da punto di riferimento e di collegamento con la Conferenza Episcopale e che accompagni la consultazione nella Chiesa particolare in tutti i suoi passi.

Nomino in questo ruolo – finalizzato a sottolineare il carattere sinodale nel cammino programmato a livello diocesano in tutte le sue espressioni – Don Nicola Florio, che ben conosce il territorio dell’intera Arcidiocesi e le sue esigenze grazie al suo duplice ruolo di Direttore dell’Ufficio di Pastorale Scolastica e dell’Ufficio di Pastorale Giovanile. Egli sarà coadiuvato da Don Emiliano Straccini, Collaboratore dell’Ufficio di Pastorale Scolastica e Direttore dell’Ufficio per il Tempo libero, il Turismo e lo Sport e Direttore dell’Ufficio Pellegrinaggi dell’Arcidiocesi".

Don Nicola Florio, sacerdote vastese, dal 2009 è parroco della comunità della Natività di Maria Santissima a Cupello.