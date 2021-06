"I troppi episodi di violenza urbana ci spaventano"

Non dobbiamo nasconderci, dobbiamo invece dirlo: i tanti, troppi episodi di violenza urbana di queste settimane ci spaventano. Ci spaventano perché ci riguardano. Riguardano la paura di ritrovarci, nostro malgrado, travolti da una rissa. Riguardano la paura e l’ansia di essere genitori e temere per i nostri ragazzi. È così: abbiamo tutti paura, io ho paura. Ho paura come mamma.

Ho paura che, quando escono la sera per divertirsi, i nostri figli rischiano di finire pestati o colpiti in maniera grave. Vasto è una città bellissima, che lascia incantati tutti coloro che la visitano: noi abbiamo la fortuna di viverla ma anche il diritto di viverla bene.

Nessuno può negarcelo. Non dobbiamo consentire che questa violenza cieca e stupida continui a crescere.

Non dobbiamo consentirlo come madri e padri: facciamoci sentire. È nostro il diritto di sapere che le nostre figlie e i nostri figli sono per strada a godersi all’aria aperta la bellezza della loro età in un luogo, questa città, sicuro e senza minacce.