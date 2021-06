Ubriaco, a zigzag con l'auto sulla Statale e aggredisce gli agenti di Polizia Locale intervenuti

Nella serata di ieri, seguito di segnalazione da parte dei Vigili del Fuoco di Vasto, in transito sulla SS16 nei pressi dell’intersezione con via Trave, una pattuglia della Polizia Locale interveniva perché all’interno di una Fiat Panda era in corso un’accesa discussione tra gli occupanti.

Gli agenti accertavano la presenza di tre persone, due uomini e una donna, C.C. di anni 27, conducente, e G.O., 35 anni e C.D., 26 anni, passeggeri.

Il conducente, in evidente stato di ebrezza, attraversava ripetutamente la sede stradale mettendo a repentaglio l’incolumità degli utenti della strada oltre che la sua. Lo stesso inoltre teneva un atteggiamento aggressivo nei confronti della ragazza a bordo dell'auto e degli agenti intervenuti.

Nella circostanza, inoltre, rifiutava di sottoporsi agli accertamenti alcolemici mantenendo un atteggiamento aggressivo. Gli operatori tentavano più volte di calmarlo, ma lo stesso opponeva resistenza e un comportamento aggressivo e violento, quindi si procedeva al fermo e all’accompagnamento presso il Comando di Polizia Locale per i relativi adempimenti conseguenziali. Durante le predette operazioni un agente riportava una lesione per cui veniva sottoposto a cure presso il pronto soccorso dell’ospedale di Vasto.

In data odierna C.C. veniva sottoposto all’udienza per direttissima per le ipotesi di reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza.