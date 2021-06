Ricoverati in ospedale, via libera alle visite

Torna la possibilità di far visita ai ricoverati in ospedale.

Lo prevede una recente ordinanza regionale con la quale viene regolamentato, nello specifico, l'accesso ai presidi.

"Consentire le visite ai pazienti ricoverati in ospedale, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria anti Covid e con le necessarie limitazioni legate alla prevenzione del contagio, rappresenta un passo fondamentale sul fronte dell’umanizzazione dell’assistenza, perché non interrompe le relazioni affettive tra il degente e i propri familiari, contribuendo anche in molti casi a rendere ancora più efficace il percorso terapeutico", dice l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì.

