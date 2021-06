Intervento di tinteggiatura della Scuola primaria “Spataro”

Terminato l’anno scolastico riprendono i lavori di tinteggiatura delle Scuole. “La prima su cui interverrà è la Scuola Primaria “ G. Spataro” hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle politiche scolastiche Anna Bosco. “Le scuole sono la nostra priorità poiché è fondamentale tutelare i nostri studenti e garantire degli ambienti scolastici idonei: sin dal 2016 mettiamo le scuole al primo posto”.

Con delibera di Giunta del 10 Giugno, l’Amministrazione Comunale ha stanziato 52.000 euro per tinteggiare la Scuola Spataro nella sua interezza, secondo il progetto predisposto dall’Ufficio Servizi e Manutenzione del Comune di Vasto.

Sempre all’interno della Scuola Spataro verrà realizzato un nuovo tratto di asfalto, in particolare per completare il rifacimento del manto stradale della corsia di accesso degli scuolabus e parte del piazzale esterno adibito a parcheggio per la quantità di mq 1120,00 e per un importo economico del valore pari a 14.640 euro.