Gestione Punta Aderci, un'altra proroga dopo quelle per Pulchra e Aqualand

"Dopo Pulchra e Aqualand anche per la riserva di Punta Aderci arriva l'ennesima proroga tecnica in favore della Cogecstre, attuale gestore, a causa dell’incapacità cronica dell’amministrazione Menna di indire un bando prima della scadenza dei termini della convenzione”.

E' quanto affermano, in una nota, i consiglieri comunali di minoranza Vincenzo Suriani e Francesco Prospero (Fratelli d'Italia), Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro), Guido Giangiacomo (Forza Italia) e Alessandro D’Elisa (Misto) i quali “evidenziano l’inefficienza dell’esecutivo cittadino, buono solo a rincorrere le scadenze e i problemi che attanagliano la nostra Città, senza alcuna programmazione degna di questo nome.

Inoltre - aggiungono - non può essere condivisa la decisione di approvare, dopo aver concesso la proroga, un capitolato di gara senza discutere del futuro della riserva in Consiglio e nelle Commissioni competenti coinvolgendo anche le associazioni di categoria che potrebbero dare degli spunti importanti per la sua gestione.

Nel Consiglio comunale dell'11 giugno verrà discusso un nostro ordine del giorno, portato in aula sempre dalle minoranze, con il quale chiederemo a Menna, facendogli prima presente che un’amministrazione in scadenza di mandato non può pensare, dopo aver prorogato il servizio, di decidere unilateralmente un affidamento di durata ultradecennale, di discutere dell’argomento in Consiglio e soprattutto nelle commissioni dove trovano rappresentanza tutti i cittadini di Vasto e non solo uno sparuto gruppo di alcuni sostenitori dell’amministrazione uscente. Vasto ha bisogno di altro, Vasto merita altro!".