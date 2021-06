Tanti progetti di riqualificazione nelle scuole del territorio con il Laboratorio Creta Rossa

Tanti sono stati i progetti creativi del Laboratorio Creta Rossa, promossi del maestro d’arte Giuseppe Buono, realizzati nelle scuole del territorio per riqualificare vari angoli scolastici.

La settimana scorsa è stato inaugurato un nuovo lavoro in ceramica realizzato dagli alunni di 4-5 anni della scuola dell'infanzia paritaria L'Albero Azzurro che è stato collocato nel cortile della scuola. Un pannello in maiolica raffigurante delle matite colorate con tante parole legate al mondo della scuola. E’ questo il secondo lavoro in ceramica che va ad arredare il cortile della scuola.

Giovedì 10 giugno ci sarà l'inaugurazione del lavoro in ceramica realizzato dagli alunni della scuola dell'infanzia di San Lorenzo di Vasto, dal titolo “Acqua, amica mia”, promossa dalla Nuova Direzione Didattica.

Si sono conclusi inoltre anche altre opere murarie con mattonelle, che hanno coinvolto nel laboratorio di ceramica i bambini della scuola dell’infanzia di San Michele della Nuova Direzione Didattica, e della scuola dell’Infanzia Il Girotondo, che attendono di essere istallate quanto prima. A fine giugno partirà invece un lavoro a Scerni, con i bambini della primaria, per arredare una parte della villa comunale.

“Sono”, dice Giuseppe Buono, “tanti piccoli tasselli che si aggiungono agli altri realizzati negli anni precedenti. Opere ricche di significato e valore, che rendono la città meno grigia e più viva in un percorso di riqualificazione e valorizzazione degli angoli di varie scuole, per renderli unici, originali, colorati, attraverso la fantasia dei bambini, per valorizzare alcuni luoghi, dare un senso di identità, trasmettere il senso di appartenenza, promuovendo la bellezza e sensibilizzando al rispetto ed alla cura degli spazi comuni. Un grazie ai dirigenti scolastici e ai docenti e a tutti i bambini coinvolti. “