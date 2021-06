Il lapsus di Marsilio fa il giro sui social

“L’Abruzzo, se togliamo la Basilicata che non ha una particolare estensione di costa, e il Molise per lo stesso ragionamento, è l’unica regione che si affaccia sui due mari, anzi sui tre mari, compreso lo Ionio, è l’unica regione che non ha un’autorità di sistema portuale”. È questo il lapsus pronunciato dal presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, durante l’ultima seduta del Consiglio rtegionale di martedì 8 giugno durante la discussione sull’Autorità del sistema portuale (Asp).

La gaffe di Marsilio ha fatto immediatamente il giro sul web.

In una nota Marsilio ha cercato di spiegare la frase, intendeva dire: “L’Abruzzo è l’unica regione italiana, escluse le piccole Molise e Basilicata”, di tutte quelle che si affacciano sui tre mari, Adriatico, Ionio e Tirreno, a non avere una propria autorità portuale. “