Casa dell'Infanzia, Maternità e Adolescenza: venerdì l'intitolazione al Dottor Roberto Festa

E' in programma venerdì mattina 11 giugno, alle ore 10, la cerimonia di intitolazione alla memoria del Dottor Roberto Festa della Casa dell'Infanzia, Maternità e Adolescenza all'interno dell'ex Caserma dei Carabinieri di corso Garibaldi, in centro a San Salvo.

Lo annuncia il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca.