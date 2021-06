L'ex stazione di Vasto Marina tra degrado e ora anche violenza

Nelle ultime settimane sono tornati a verificarsi episodi di violenza nella zona di Vasto Marina: risse, aggressioni, resistenza alle forze dell’ordine e disordini di ogni tipo.

I consiglieri comunali di FdI, Vincenzo Suriani e Francesco Prospero, che già in passato si sono occupati più volte della sicurezza a Vasto Marina, affermano: “Molti di questi disdicevoli accadimenti hanno riguardato la zona della ex stazione FS di Piazza Fiume, che anche nella giornata del 7 giugno è stata scenario della aggressione di un giovane; Nei giorni scorsi il Sindaco di Vasto è stato convocato da S.E. il Prefetto di Chieti, per individuare soluzioni idonee al ripristino della sicurezza e dell’ordine pubblico a Vasto Marina e in tutta la città.”

“Sfortunatamente – continuano Suriani e Prospero – la questione è ben nota a tutti: oltre ai problemi strutturali dovuti al vandalismo, permane il degrado e la desolazione della zona della ex stazione ferroviaria che, invece di essere un luogo sicuro, curato e accogliente per i cittadini e turisti che fruiscono dei parcheggi ivi ubicati, è ormai ridotta alla stregua di una favelas brasiliana, rifugio sicuro per i malavitosi di ogni tipo. Mentre i lavori della Via Verde continuano a languire, nonostante la promessa che saranno ultimati entro il 30 giugno 2021, Piazza Fiume è da anni diventata zona di spaccio, aggressioni e degrado. Alla vigilia di una stagione estiva, che speriamo possa essere quella della ripresa del turismo, abbiamo deciso di riportare la questione all’attenzione del Consiglio Comunale, presentando una interpellanza.”

“Vogliamo anche comprendere quali sono state le rassicurazioni che ha ottenuto il Sindaco Menna in Prefettura durante l’incontro del 3 giugno scorso. Per questo chiediamo di sapere:

1) quale sia stato il contenuto del colloquio del Sindaco con il Prefetto, quali le soluzioni individuate, quali le proposte della Amministrazione Comunale per tutelare l’ordine pubblico;

2) quando e se verrà istituito il turno di notte della Polizia Locale, quando e come verrà rinforzato l’organico della P.L.;

3) quali provvedimenti intende prendere l’Amministrazione per ridurre il livello di insicurezza e degrado dell’area della ex stazione di Piazza Fiume, già oggetto in questi ultimi anni di diverse interpellanze e interrogazioni del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e se intende ripristinare e potenziare l’illuminazione dell’area e se intende munirla di videosorveglianza.