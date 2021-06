“C'era una volta l'acqua”, buona partecipazione al concorso ideato dalla Sasi

“C’era una volta l’acqua” è stato il titolo del concorso promosso dalla Sasi per sensibilizzare e avvicinare i più piccoli a un bene prezioso e insostituibile come è appunto l’acqua. L’attenzione all’ambiente e al territorio è un punto cardine del programma del Presidente, Gianfranco Basterebbe, che in questi anni, ha in più occasioni precisato quanto sia determinante la tutela e la salvaguardia delle nostre risorse, a cominciare da quella che è davvero la fonte di vita, l’acqua. Grande è stata la partecipazione al concorso, con ben 60 classi partecipanti, che hanno sorpreso tutti con il tripudio della fantasia e creatività dei bambini, davvero inesauribili e sorprendenti, basta guardare l'originalità dei disegni, le tecniche, anche le più elaborate, usate per raccontare un bene prezioso come l'acqua, per rendersi conto di come i più piccoli abbiano la capacità di dare voce a pensieri densi di significato. Per non parlare dei componimenti, scritti con cura, che parlano di inquinamento e di sprechi, dell'importanza di salvaguardare il pianeta e lo hanno fatto con formule anche divertenti, qualcuno ha scelto l'intervista e il giornalista era... Bruno Vespa. L'iniziativa è stata rivolta alla scuola primaria, le classi prima seconda e terza sono state chiamate a produrre elaborati grafici, mentre le quarte e le quinte, pensieri e componimenti. I lavori sono stati visionati e valutati da una apposita commissione presieduta dallo scrittore Remo Rapino, vincitore della 58esima edizione del Premio Campiello, insieme a Gianni Oliva, professore Emerito di Letteratura Italiana, Decano all'Ateneo D'Annunzio, Facoltà di Lettere e Ludovica Di Renzo, componente interno della Sasi.

I vincitori per la Sezione Racconto:

“SOS acqua: sprecare o salvare?” – Scuola Primaria Collemici- Paglieta; “C’era una volta l’acqua e lo spreco…” - Scuola V A - Arielli; “C’era una volta l’acqua”… “La Dea dell’Acqua Claire”- IV A Spataro Vasto; “Acquadolce”- IV San Vito Marina; “Una goccia d’acqua salva il mondo”- IV A IV B - Orsogna

Sezione Rappresentazione Grafica

Scuola Primaria “Rione Santa Maria” Istituto omnicomprensivo “Ciampoli Spaventa” – Atessa –

Classe 1 A;

Scuola Primaria “Rione Santa Maria” Istituto omnicomprensivo “Ciampoli Spaventa” – Atessa – Classe 1B; Scuola Primaria Eroi Ottobrini Lanciano – Classe 1 C Scuola Primaria I. C. Orsogna – Classi 2 A e 2 B Scuola Primaria Piana La Fara – Atessa classe 1

La Commissione ha ritenuto di conferire due menzioni per le articolate forme di espressione ai seguenti lavori:

- “L’Acqua perduta” classe IV scuola primaria di Pollutri; - “Videopoesia” classe I A scuola Olmo di Riccio di Lanciano.

“Questi mesi drammatici ci hanno ricordato che niente è scontato, che tutto può cambiare da un momento all'altro e che la mano dell'uomo deve costruire e non distruggere, l'acqua è un bene vitale ma non è illimitato, per questo abbiamo voluto coinvolgere i più piccoli per provare a dare il via a un percorso di conoscenza e consapevolezza” ha sottolineato il presidente Gianfranco Basterebbe che non ha nascosto la soddisfazione per la risposta che ha avuto questa prima edizione nonostante le oggettive difficoltà.

La cerimonia di premiazione si terrà a Lanciano il prossimo 10 giugno alle ore 10.00 in piazza d'Armi alle Torri Montanare, in caso di maltempo al Teatro Fenaroli.