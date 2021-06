Azione sostiene Alessandra Notaro per la candidatura a sindaco di Vasto

"Saluto con soddisfazione l’appoggio di Azione alla mia candidatura a sindaco di Vasto approvata in via definitiva dal coordinamento regionale del partito di Carlo Calenda".

Lo sottolinea, in una nota, Alessandra Notaro, in corsa con 'La Buona Stagione' per le prossime amministrative d'autunno a Vasto.

"Nei colloqui intervenuti con il coordinatore cittadino Nino Fuiano e i rappresentanti regionali - dice ancora Notaro -, ho riscontrato una condivisione di idee e di obiettivi che favoriranno un cammino programmatico caratterizzato da innovazione e competenza, finalizzato al benessere del nostro territorio. L’appoggio di Azione alla mia candidatura è il primo risultato del lavoro di tessitura che sto portando avanti con tante realtà della città, civiche e non, convinta che da soli non si va da nessuna parte.

Il mio invito personale - conclude la leader de 'La Buona Stagione' - è ancora una volta di unire le forze, di alzare lo sguardo, di porre la propria legittima appartenenza politica al servizio della nostra città: è un atto di grande responsabilità, il solo che consente di costruire una proposta amministrativa alternativa volta all’effettivo rilancio di Vasto e del suo territorio".