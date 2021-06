Crisi del lavoro alla Pilkington

Abbiamo aperto un tavolo con i partiti e le parti sociali e nel contempo abbiamo interessato, attraverso i parlamentari abruzzesi eletti, anche il Governo centrale, in merito alla crisi del lavoro e alla crisi che sta investendo la Pilkington di San Salvo.

La situazione è grave e non è più possibile perdere altro tempo. In ballo c’è il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori, dell’indotto e dell’intera economia del Vastese.

Pertanto riteniamo che agire sia quanto necessario fare e noi, come Pd provinciale Chieti, stiamo lavorando su questo fronte al fine di scongiurare una imminente crisi occupazionale che potrebbe avere risvolti drammatici.

Occorre dare un segnale forte e risolutivo attivando politiche tese a scongiurare il rischio licenziamenti e a dare una prospettiva di sviluppo e di crescita occupazionale alle aziende e all’indotto.