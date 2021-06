Vasto in Azione: aderisce Annamargareth Ciccotosto

Continua il lavoro sul territorio del coordinamento cittadino di Azione. E’ di oggi la notizia dell’ adesione al progetto di Annamargareth Ciccotosto, giovane imprenditrice che si è distinta per le sue capacità innovative non solo nell’ambito turistico ma anche nei molteplici settori che rappresentano un volano importante per il nostro tessuto cittadino.

“ Lavorare sul presente con lo scopo di prospettare un futuro differente per la nostra città e per tutti coloro che la vivono ogni giorno è la motivazione principale che mi spinge ad impegnarmi costantemente e con determinazione verso l'obiettivo di un consenso quanto più ampio e trasversale attorno alla persona di Alessandra Notaro.

Il mio lavoro si concentrerà a sostenere e costruire la lista di Azione, forte e competitiva, sulla base di un rapporto di stima reciproca, di condivisione di principi e di concretezza che riconosco al coordinatore cittadino Nino Fuiano. La prospettiva è orientata a costruire una coalizione ampia e aperta a tutti coloro che hanno a cuore il destino della nostra Vasto superando gli steccati destra-sinistra e focalizzandosi sui bisogni della città e le possibili risposte.

Una condivisione di pensiero mi lega, con grande rispetto, a Nino e alla compagine di Azione da lui rappresentata. Un gruppo che ho avuto modo di conoscere, apprezzare e al quale con piacere mi sono avvicinata.

Così come sto già facendo da mesi, il mio impegno sarà massimo nella costruzione di un'alternativa valida al vuoto che da anni costringe molti dei nostri affetti ad essere lontani dalla nostra città, mentre chi resta è spettatore di un inesorabile declino che, mano a mano, corrode fette di storia e di luoghi privi di una visione collettiva e speranza alcuna . E' ora di dare una sterzata netta su tutto quello che è stato fatto, orientando il governo della città su scelte più coraggiose, riconsegnando ad essa il peso ed il valore che merita.”