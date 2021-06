Trentamila vaccinati al PalaBCC: "Grazie a medici, infermieri, volontari e cittadini"

Sono 30mila i vaccini somministrati dal 9 aprile scorso ad oggi al PalaBCC di Vasto.

"Per l’importante risultato - commenta il sindaco Francesco Menna - ho voluto far visita al centro vaccinale di via dei Conti Ricci.

Sono molto felice. Dopo gli over 80, e le categorie fragili, stiamo vaccinando anche gli studenti che devono affrontare l’esame di maturità. Nei giorni scorsi è stata aperta la piattaforma per la manifestazione d’interesse dei ragazzi che hanno compiuto dodici anni. Ringrazio la dottoressa Suriani insieme alla dottoressa Tascione, la Protezione civile e tutti i medici, i farmacisti, infermieri, volontari e i dipendenti comunali che hanno prestato il loro aiuto in questa delicata fase".