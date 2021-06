Rigenerazione urbana della scalinata di Via Rossini a Vasto Marina con il progetto Onde Artistiche

Questa mattina tanti rappresentanti del Consorzio Vivere Vasto Marina alla scalinata di Via Rossini a Vasto Marina, per ringraziare i ragazzi che con tanto impegno e passione hanno terminato la decorazione artistica della scalinata. E’ stata un’interessante rete strategica promossa dal Consorzio Vivere Vasto Marina che ha unito associazioni e enti diversi nel progetto Onde Artistiche, un’iniziativa di riqualificazione urbana e inclusione sociale nata da un'idea degli operatori turistici e commerciali del Consorzio Vivere Vasto Marina, volta a riqualificare, a creare nuova bellezza ad alcuni angoli in degrado della località rivierasca, con la collaborazione del Comune di Vasto, del Progetto Giovani, della Consulta Giovanile, del Liceo Artistico Pantini Pudente, del Consorzio Matrix, del Progetto SAI (Sistema di Accoglienza e integrazione).

Tra le tante idee messe in cantiere dal Consorzio si è voluto partire subito con la riqualificazione di tre scalinate poste tra Viale Dalmazia e Via Zara a Vasto Marina che necessitavano di un intervento di recupero, risistemazione e decoro urbano. Sono state elaborate una serie di proposte progettuali per le tre scalinate dai ragazzi del Corso di Pittura del Progetto Giovani e dagli studenti del Liceo Artistico Pantini Pudente e sono state scelte quelle più creative e più appropriate per la specificità del luogo.

La prima scalinata terminata è quella di Via Rossini. La ristrutturazione del muro è stata effettuata dall’impresa Di Stefano Srl, e poi l’opera artistica, una bellissima texture con i colori del mare, è stata realizzata nei giorni scorsi dai ragazzi della Terza A della sezione di arti figurative, del Liceo artistico Pantini Pudente: Millico Giorgia, Antenucci Lucia, Di Tullio Chiara , Ruggiero Daniele , D'Annunzio Alessio , Cardinale Maria Pia , Di Giacomo Valentina , Di Nardo Angela ,Montrone Rosanna ,Fantilli Jole Alba, coordinati dalla professoressa Angela Ruberto.

Nelle prossime settimane invece saranno riqualificate le scalinate parallele a Via Rossini con la collaborazione dei ragazzi del corso di pittura del Progetto Giovani, coordinati dall’artista Davide Scutece.

Il presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina, Piergiorgio Molino, ringrazia il Dirigente Scolastico Anna Orsatti, sempre disponibile e aperta alla collaborazione progettuale con il territorio e tutte le associazioni e enti coinvolti.

“E’ stato un lavoro lungo e impegnativo”, dice Piergiorgio Molino “che ha visto l’incontro e la condivisione del lavoro, favorendo l’inclusione sociale, ma al tempo stesso la creatività artistica, il senso della bellezza, con relazioni virtuose tra l'Amministrazione Comunale, la scuola e le realtà aggregative presenti sul territorio che promuovono la formazione e le iniziative per i giovani. Questa nuova sinergia pone il focus sul talento di tanti ragazzi, uniti insieme per rigenerare una scalinata, trasformandola in un’opera artistica, attraverso la bellezza dei colori e siamo certi lascerà un positivo segno nel tessuto urbano di Vasto Marina, modificando un luogo posto in grande degrado da anni, in un luogo suggestivo, di grande bellezza e valore.”

Questo progetto innovativo per Vasto ha avuto anche il coinvolgimento di associazioni di volontariato del territorio per il finanziamento delle vernici, con il progetto regionale “TerTeInVolo” che ha l’associazione Ricoclaun come capofila, insieme ad Amici di Zampa, Un Buco nel Tetto, Circolo CB San Vitale e Alzh A La Vita, con la finalità di promuovere in sinergia con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il sostegno all’inclusione sociale e lo sviluppo delle reti associative del Terzo Settore del territorio.