'Super' Ilenia Colanero in mare a Punta Penna

A Punta Penna questa mattina l'inaugurazione dei Giochi del Mare ha registrato già un importante risultato, quello conquistato dell'atleta lancianese Ilenia Colanero che ha segnato il record del mondo di apnea dinamica lineare con pinne tra i diversamente abili.

All'atleta dell'Apnea Team Abruzzo le congratulazioni del sindaco Francesco Menna e dell'assessore allo Sport, Carlo Della Penna a nome di tutta la città per il prestigioso titolo.

Presente a Punta Penna anche il sindaco di Lanciano Mario Pupillo che si è voluto complimentare con la sua concittadina esaltandone talento e forza di volontà. "Ero presente per fare il tifo per lei e per donarle un mazzo tricolore di fiori a nome di tutta la Città di Lanciano - ha detto Pupillo -. Una grandissima prestazione che ripaga Ilenia e il suo gruppo sportivo Apnea Team Abruzzo Asd di tanto allenamento, tanta passione, tanta determinazione per accettare la sfida che la vita le ha posto davanti dopo il terribile incidente stradale nel 2015.

Grandissima Ilenia, grazie per averci portato sul tetto del mondo dallo splendido scenario del mare davanti la spiaggia di Punta Penna. Super Ilenia!"