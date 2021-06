Tribunali a rischio, flash mob anche a Vasto: “Proroga immediata e discussione in Parlamento per la permanenza”

"Anche il Vastese parteciperà alle manifestazioni lanciate dal coordinamento regionale di Fratelli d’Italia per sabato 5 giugno": lo comunica il vice coordinatore provinciale di FdI, responsabile del Vastese, Francesco Prospero.

"Il flash mob - annuncia Prospero - si terrà nel parcheggio pubblico esterno al Tribunale di Vasto, alle ore 12, e vedrà la partecipazione degli amministratori locali di FdI e dei delegati dei circoli del Vastese.

Il nostro impegno, unitamente al coordinamento regionale e a quelli delle aree di Sulmona, Lanciano e Avezzano, è duplice: miriamo, innanzitutto, ad ottenere l'immediata proroga della chiusura dei Tribunali stabilita, per il momento, al 14 settembre 2022 e, contestualmente, a portare in discussione in Parlamento la legge di iniziativa regionale che garantirebbe la permanenza definitiva di questi fondamentali presidi di giustizia.

Non c'è tempo da perdere, il nostro territorio richiede sicurezza e legalità ed ha bisogno di un segnale forte."