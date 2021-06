Villaggio della Salute a Vasto Marina in occasione dei Giochi del Mare

In occasione dei Giochi del Mare nell’area eventi del lungomare Duca degli Abruzzi a Vasto Marina: lunedì 7 giugno nel pomeriggio dalle ore 16:00 e martedì 8 giugno solo la mattina dalle ore 10:00 sarà allestito il Villaggio della Salute con screening gratuiti per over 65, effettuati da uno staff di 7 medici del Gemelli di Roma coordinati dal Professore Landi, primario di Geriatria, presidente della società italiana dei geriatri e componente del consiglio di amministrazione di Sport e Salute.

Per informazioni potete contattare: 3336443410, 3346843933