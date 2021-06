Spiaggia a misura di bambino: 'Bandiera Verde' confermata a Vasto Marina

Il Comune di Vasto anche quest’anno ha ottenuto la Bandiera Verde, l’importante vessillo assegnato dall'Unione Pediatri Italiani che attesta la fruibilità e l’idoneità ambientale delle spiagge frequentate dalle famiglie.

Tra le 148 località con spiagge definite a misura di bambino c’è anche quella di Vasto Marina grazie ai servizi forniti, all’assistenza e alla sicurezza, alla tipologia di arenile sabbioso con i fondali bassi e acque chiare e pulite e alle opportunità di svago per i genitori e i più piccoli.

La cerimonia ufficiale della consegna della “Bandiera Verde dei Pediatri 2021” si svolgerà il prossimo 10 luglio presso il Parco pubblico “Bambinopoli Comunale” di Alba Adriatica.

“Siamo fieri di aver confermato per l’estate 2021 questo importante riconoscimento per Vasto Marina - dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessore alle Politiche Ambientali, Paola Cianci - che si aggiunge alla straordinaria riconquista della Bandiera Blu. Il lavoro portato avanti in questi anni di mandato amministrativo ha avuto come obiettivo quello di migliorare la fruibilità dei luoghi e potenziare le attività di monitoraggio ambientale sia in termini di qualità delle acque che di presenza di specie tutelate nelle aree protette. Vasto è la città che vanta il maggior numero di chilometri della Costa dei Trabocchi - concludono sindaco e assessore - e ha dimostrato, anche attraverso i numerosi riconoscimenti, di essere la località di mare con la migliore offerta per chi, come le famiglie, è alla ricerca del turismo sostenibile”.

In Abruzzo la Bandiera Verde, oltre a Vasto Marina, è stata assegnata alle seguenti località rivierasche: Alba Adriatica, Giulianova, Pineto-Torre Cerrano, Roseto degli Abruzzi, Silvi Marina e Tortoreto (provincia di Teramo), Montesilvano e Pescara (provincia di Pescara), Ortona–Spiaggia dei Saraceni (provincia di Chieti) per un totale di dieci vessilli.