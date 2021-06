Rigenerazione urbana della Pista di Pattinaggio a Villa, l'inaugurazione

Forze dell’Ordine, Sindaco, Amministrazione Comunale e Associazioni per ricordare la Festa della Repubblica e per l'inaugurazione della rigenerata Pista di Pattinaggio della Villa Comunale di Vasto.

Il Sindaco, Francesco Menna, ha ringraziato le forze dell’ordine presenti, che come sempre non fanno mancare l’apporto, la vicinanza e la loro opera di sicurezza e di ordine pubblico importante per la città e le associazioni presenti. Ha ricordato l’importanza della Festa della Repubblica, l’importanza della resistenza, della lotta alla dittatura per la libertà e per la democrazia. Ha ringraziato l’associazione Rigenera Vasto nella persona del suo presidente, Augusto Delle Donne, che ha promosso l’iniziativa di riqualificazione della Pista di Pattinaggio della Villa Comunale e che è riuscita a creare sinergia con tante associazioni, cittadini, famiglie della città, gettando insieme un seme importante. Il Sindaco Menna ha sottolineato l’importanza di questa idea di rigenerazione che si augura possa ripetersi, possa essere condivisa in altri luoghi di Vasto. Ha annunciato che si batterà per far approvare un manifesto dell’immaginazione civica, per rappresentare come primo punto la dichiarazione di guerra al degrado perché il degrado significa insicurezza sociale. Ha detto che c’è un importante filo rosso sulla sicurezza urbana che unisce la riqualificazione urbana con l’ordine pubblico.

Augusto Delle Donne, ha ringraziato il Sindaco Francesco Menna e tutta l’amministrazione comunale per aver accolto questo primo intervento, il primo di una lunga serie, alla Villa Comunale che rappresenta un importante punto di aggregazione, ma anche in altri luoghi di Vasto. La finalità del progetto è stata la rigenerazione urbana e sociale, un riappropriarsi di un luogo, valorizzandone la bellezza per una migliore fruizione di tutti. Augusto Delle Donne ha detto che ci sono in cantiere altri progetti per continuare l’opera di riqualificazione e rigenerazione sempre di questo luogo, sempre in sinergia con altre associazioni e con la città.

Rosaria Spagnuolo, presidente dell’Associazione Ricoclaun, ha evidenziato che quest’iniziativa è stata accolta favorevolmente dalle cinque associazioni legate insieme dal progetto regionale “TerTeInVolo”: Ricoclaun, Amici di Zampa, Un Buco nel Tetto, Circolo CB San Vitale e Alzh A La Vita, in quanto era aderente alle tematiche progettuali, la sinergia con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, la salute e benessere dei cittadini attraverso la cultura del volontariato, il sostegno all’inclusione sociale e lo sviluppo delle reti associative del Terzo Settore del territorio. Hanno finanziato l’acquisto dei pennelli e vernici e sono stati presenti, insieme a tanti cittadini nell’attività di riqualificazione. C’è stato un positivo clima di condivisione, di vicinanza, di solidarietà che ha unito nell’azione concreta circa 80 persone, che pur non conoscendosi tra di loro hanno collaborato insieme in armonia, con la presenza attiva e festosa di tanti bambini, che con la loro forte motivazione hanno rappresentato un monito per tutti.

Maria Molino, in rappresentanza dell’associazione Alzh A La Vita, ha ringraziato l’amministrazione comunale che ha creduto a questo progetto, l’assessore Barisano che si è impegnato molto nell’attuazione fattiva e tutte le associazioni, tutte le persone che si sono messe in gioco, cercando di riappropriarsi della città, con la creazione di una rete importante tra le associazioni e la città, ridando vita ad un’area che aveva vissuto in questi anni un grande degrado. Ha raccontato che nei giorni scorsi c’è stato proprio in questo luogo l’incontro di Caffè Alzheimer, con tante attività per creare incontro e condivisione.