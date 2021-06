E’ pronta la Guida della Tua Estate 2021

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

In perfetto orario sulla tabella di marcia arriva la Guida della Tua Estate 2021, una Guida ampliata, con percorsi, indirizzi, riferimenti, esperienze imperdibili e tour di Bellezza dedicati all'entroterra vicino e lontano, passando per la tavola e le cantine del territorio.

C’è la possibilità di prenotare bici direttamente nel luogo di soggiorno, scegliendone la tipologia, la durata e la quantità ed infine c’è un codice dedicato a Taste of Vasto e agli eventi che verranno promossi durante la stagione. Sono strumenti facilmente scansionabili con il Qr Code che fa tanto bene alla natura, per i più romantici le copie cartacee verranno stampate su richiesta.

E’ in distribuzione ovunque su Vasto e dintorni.

Per info Taste of Vasto o per mail a tasteofvasto@gmail.com