Caffè al banco e ristoranti anche al chiuso: si va verso la 'zona bianca'

Altri cambiamenti nel percorso delle riaperture previste dal Governo.

Dalla giornata di oggi, martedì 1 giugno, torna la possibilità di mangiare nei locali pubblici al chiuso e di prendere il caffè al banco. L'inizio del coprifuoco, nelle regioni in fascia 'gialla', nelle quali rientra anche l'Abruzzo, resta confermato alle 23 e sarà così fino al 7 giugno, quando, con ogni probabilità, la nostra regione passerà nella cosiddetta 'zona bianca', quella con meno restrizioni e l'abolizione del coprifuoco (già attuale nel vicino Molise).

Tra le regole previste, in tutti i modi, non devono venire meno il distanziamento, l’uso della mascherina (per ora anche all’aperto) ed il rispetto dei protocolli di sicurezza nelle varie attività.

I gestori dei locali dovranno comunque osservare alcune regole, si legge su lastampa.it: stabilire il numero di presenze possibili a seconda della metratura del locale (tra interno e dehors), conservare l’elenco delle prenotazioni per una settimana e fornire menù plastificati. Cade l’obbligo di non stare al tavolo più di quattro persone, che possono stare senza mascherina finché non si alzano, ma i tavoli devono restare a un metro di distanza l’uno dall’altro. Torna anche il buffet ma solo se servito dal personale del locale.