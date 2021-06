Boom di partecipanti a Cupello per l’evento “Un pomeriggio da favola”

Un grandioso successo a Cupello, domenica 30 maggio, per l’evento “Un pomeriggio da favola”, incentrato sul celebre romanzo di Lewis Carrol ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’, organizzato dall’Amministrazione Comunale in occasione de “Il Maggio dei Libri”, in vista della riapertura al pubblico della Biblioteca Comunale di Cupello oggi, lunedì 31 maggio.

La storia di Alice ha colorato nel pomeriggio il Palazzo Comunale con recitazioni, narrazioni, racconti, musiche e coreografie, che hanno trasportato gli spettatori direttamente nel Paese delle Meraviglie. Un viaggio tra razionalità ed irrazionalità, tra fantasia e realtà, che ha permesso di capire i numerosi significati che si celano dietro questo meraviglioso romanzo e che ha dato la possibilità ai più piccini di conoscere da vicino i celebri personaggi della favola. Visto l’alto numero di prenotazioni, si sono registrate infatti oltre 150 presenze provenienti anche da Comuni limitrofi. Ai tre già previsti è stato aggiunto un quarto ulteriore spettacolo alle ore 18:45, riscuotendo, anche questo, un notevole successo. Gli spettacoli hanno visto la partecipazione di alcuni bambini della comunità cupellese: Alessandra Di Biase, Alessia Chioli, Elena Totta, Martina Baldassarre, Damaris Sandu, Antonio Palladino e Alessandro Corrado.

Ringraziamo l’Insegnante di recitazione Giuliana Antenucci e la scrittrice e pedagogista Silvia Tufano per la regia, i due referenti addetti alla Biblioteca Comunale Marianna Forgione e Pietro La Torriera, le ballerine Vittoria Ciffolilli e Lorenza D’Amico, la violinista Sara Panicciari, le lettrici Antonia Forte e Irene Di Silvio.

L’evento ha visto coinvolti anche i volontari della Protezione Civile Modavi Cupello, coordinati dal Presidente, Graziano Menna, nel servizio di presidio e supporto al fine di garantire il distanziamento e le norme anti-Covid in vigore.

La Biblioteca Comunale, da oggi, sarà aperta tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, per attività di lettura e consultazione in sede, prestito locale, prestito interbibliotecario, prestito a domicilio per anziani e disabili, servizio doposcuola, indicazioni bibliografiche, orientamento alla lettura, consulenza per ricerche tematiche.

“Questo evento, ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali, Giuliana Chioli, segna la ripartenza di una serie di attività e un primo ritorno alla normalità e alla socialità che è molto mancata in questi lunghi mesi ai nostri bambini e ai nostri ragazzi. Porta, inoltre, con sé la bella notizia della riapertura, attesa da qualche anno, della nostra Biblioteca che ci piace immaginare come una vera e propria ‘Casa della conoscenza’, un luogo vivo, in cui attivare iniziative sociali e culturali innovative e inclusive per i cittadini di ogni fascia d’età e condizione sociale, destinandola a spazio di lettura, cultura, arte e condivisione, e rafforzare l’aggregazione, la partecipazione e l’inclusione.”

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno raccolto l’invito e che hanno aderito a questa iniziativa e a coloro che hanno collaborato per la sua riuscita.

É possibile comunicare con la biblioteca tramite e-mail all’indirizzo biblioteca_comunale@comunedicupello.it, attraverso la pagina facebook “Biblioteca Comunale Cupello” oppure chiamando al numero 0873-316822.

“Se io avessi un mondo come piace a me, là tutto sarebbe assurdo: niente sarebbe com’è, perché tutto sarebbe come non è, e viceversa! Ciò che è, non sarebbe e ciò che non è, sarebbe…”

(Il Cappellaio Matto)