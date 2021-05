Liti a Vasto Marina al centro del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, annuncia che è in programma per giovedì 3 giugno un incontro del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Chieti Armando Forgione, per discutere anche degli episodi di violenza che si sono registrati nei giorni scorsi sul territorio.

"Il vertice sarà l’occasione - ha detto il primo cittadino - per discutere le iniziative da adottare con le forze dell'ordine.

La pacifica convivenza - conclude il sindaco - non può essere turbata da episodi di violenza".

Nel week end appena trascorso è stato richiesto più volte l'intervento di controllo delle forze dell'ordine, soprattutto a Vasto Marina. Sabato, per una lite che ha coinvolto alcuni giovani nella zona centrale della riviera, i Carabinieri hanno denunciato un ragazzo di 20 anni di Vasto per lesioni e porto di coltello.