Una copia della Costituzione ai 18enni di Pollutri

Presso la sala consiliare di Pollutri, ieri mattina, il sindaco Nicola Mario Di Carlo e l'Amministrazione vomunale hanno consegnato ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2020 una copia della Costituzione Italiana.

"La consegna della Costituzione Italiana è un gesto semplice, un modo di avvicinarvi alla vita sociale politica e civile del nostro Paese, la necessità di trasmettere di generazione in generazione ciò che sono riusciti a fare i nostri Padri Costituenti. Nel consegnarvela la Comunità vi investe di un ruolo importante, a cui tutti siamo chiamati: quello di cittadini coscienti e consapevoli dei diritti e dei doveri della convivenza civile. L'ingresso nella società civile è una tappa fondamentale nella vita di ognuno; vivetela con serenità ed impegno, imparate a pensare nell'ottica del bene collettivo, non abbiate paura di osare per inseguire i vostri sogni, partecipate alla vita attiva del vostro paese, mettetevi in gioco. Leggete ogni sera un articolo della nostra Costituzione, per meglio comprenderla ed apprezzarla!".

Alla cerimonia era presente la sezione Avis di Pollutri, con il presidente Claudio Fantacuzzi che ha donato dei gadget ai ragazzi, sensibilizzandoli alla donazione del sangue, gesto importante di solidarietà, che può compiersi dalla maggiore età in poi, in piena consapevolezza.