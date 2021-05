Addio a Pina Fiorito, il ricordo della scorta a Falcone

Oggi pomeriggio, alle ore 15,30 nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie in piazza San Francesco a Ortona, l'ultimo saluto a Pina Fiorito, già Assistente Capo della Polizia, per tanti anni in servizio al Commissariato di Vasto, spentasi ieri all'età di 62 anni.

Vogliamo ricordarla con questa intervista, pubblicata sul nostro sito 9 anni fa, nella quale si faceva riferimento alla sua esperienza, breve ma intensa, di componente della scorta al magistrato Giovanni Falcone, simbolo della lotta alla mafia.

Qui il link all'articolo dato 23 maggio 2012 (clicca)

Nelle foto Pina Fiorito è con il magistrato Giuseppe Ayala, in occasione di un incontro organizzato dall'Università delle Tre Età allora presieduta da Margherita Giove nell'Aula Magna del Tribunale