Vasto Città Etica: "Parliamo di turismo"

Leggiamo di vari incontri promossi sulle piattaforme webinar, finalizzati al rilancio del Turismo vastese e dove ognuno cerca di offrire valide risposte e proposte, per incrementare le presenze stagionali estive.

Noi di Vasto Città Etica preferiamo parlare di Turisti e non di Bagnanti. Riteniamo sia infatti doveroso fare una grande distinzione tra le due cose :

I bagnanti preferiscono l’estate, magari il periodo di massima affluenza, ed uno stazionamento di 2/3 giorni ; spesso , però, fanno toccata e fuga e altrettanto spesso non contribuiscono alla crescita della economia cittadina;

I turisti, invece, hanno come meta la nostra città per le vacanze e per godere appieno delle sue offerte, per almeno 5/7 giorni, non solo nei periodi più caldi dell’anno, ma anche in primavera e in autunno.

Per noi, pensare agli eventi di caratura nazionale per far conoscere la nostra amata città o per la funzione di volano per il suo rilancio o il consolidamento , è un grossolano errore di valutazione: per i villeggianti l’evento dell’anno deve essere proprio la sudata vacanza a Vasto, avvolta nei suoi percorsi d’arte, di musica, di cultura, di bellezza e circoscritta nella atmosfera magica della gradevole accoglienza !

Portare un grande artista, organizzare un grande evento da migliaia di persone è utile certamente, ma deve, quindi, essere la famosa ciliegina sulla torta, ovvero il coronamento della intera stagione balneare, il top del crescendo rossiniano degli spettacoli all’aperto.

Tornando all’accoglienza, che per noi è la chiave di volta della svolta turistica-economica della città, ci vogliamo assumere l’impegno ad aiutare tutti gli esercenti a ricordare alcune piccole norme di buon comportamento e di avviare insieme a loro un percorso che si chiama tecnicamente “IL VIAGGIO DEI CLIENTI”: delle veloci giornate formative a titolo esclusivamente gratuito ed aperto a tutti, da tenersi in varie sessioni, per tutte le attività Vastesi, dove si Ri-Spiegheranno , i numerosi passaggi sulla corretta gestione dei client; dalla prenotazione alla gestione, per la conseguente revisione circolare del post vendita, per far in modo che gli stessi turisti diventino i migliori promoter dei servizi ricevuti - in una sorta di “Guerrilla Turistica Vastese“ - , per istituire un Bollino di Garanzia per le attività che aderiscono e che saranno, quindi, consigliate anche per potersi distinguere nella promozione del territorio, attraverso le varie fiere e mercati on line .

Consentiteci, infine, di aggiungere ai vari tipi di turismo, quello che ci interessa di più e che è relativo ad un serio e alto servizio per le famiglie che presentano delle disabilità all’interno del nucleo: un turismo con aree giochi, con parchi attrezzati , con abbattimento delle barriere architettoniche, dei servizi di spiaggia per tutti e a tutti, della inclusività totale. Noi siamo, infatti, contro aree destinate “SOLO…”, siamo per buttare il cuore “OLTRE...”

Per ovvie ragioni “elettorali“ e di spazio, oggi non possiamo indicare nel dettaglio come tutto ciò si possa realizzare velocemente; promettiamo, però, che dal prossimo ottobre, in ogni caso, ci batteremo sia per affermare questa nuova concezione di turismo, sia per adeguare la gestione quotidiana della offerta turismoservente degli esercizi commerciali cittadini.

Questa via costituisce - a nostro parere - la fondamenta del nuovo grande palazzo turistico della comunità del Vastese, che vogliamo edificare e che , se gestito bene, nell’arco di 3/5 anni, può condurre alla crescita esponenziale di una economia che guarda al terziario ed al grande cammino verso una “ Vasto Città Etica” che rimane il nostro obbiettivo da realizzare prima possibile.

Se darete fiducia ai nostri rappresentanti del coordinamento di Vasto Città Etica, sapremo meritarla e ci batteremo per crescere insieme.

Vasto Città Etica, il Coordinatore Pasquale Marino (detto Lino)