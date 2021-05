A Cupello un pomeriggio da favola domenica 30 maggio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domenica 30 maggio 2021, in occasione de “Il Maggio dei Libri” un’iniziativa che vuole favorire e stimolare l’abitudine alla lettura, l’Amministrazione Comunale di Cupello è lieta di presentare lo spettacolo “Un pomeriggio da favola”, incentrato sul celebre romanzo ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’ di Lewis Carrol pubblicato nel 1865. Questo romanzo non è un semplice libro per bambini, ma è un’opera ricca di riferimenti psicologici culturali e simbolici dell’epoca.

Il percorso di crescita di Alice mediante il viaggio all’interno del Paese delle Meraviglie, in cui conosce sé stessa e le emozioni dell’animo umano e la continua lotta tra l’essere bambina e l’età adulta, permettono diverse interpretazioni e molteplici significati.

Si pensa che dietro a questo meraviglioso romanzo si nasconda in realtà la lotta contro il tempo, nel quale si scontrano razionalità e immaginazione, ma sono molteplici i significati che potrebbero essere attribuiti a quest’opera e questo deriva dal fatto che Carroll ha usato numerose metafore, similitudini e figure allegoriche.

Lo spettacolo, che si svolgerà presso il Palazzo Comunale, vedrà la partecipazione di alcuni bambini della comunità cupellese, dell’Insegnante di recitazione Giuliana Antenucci, della scrittrice e pedagogista Silvia Tufano, dell’Assessore alle Politiche Sociali Giuliana Chioli, dei due referenti addetti alla Biblioteca Comunale Marianna Forgione e Pietro La Torriera, di due ballerine Vittoria Ciffolilli e Lorenza D’Amico e di Antonia Forte e Irene Di Silvio in veste di lettrici.

Tre saranno gli spettacoli che si svolgeranno nel pomeriggio di domenica 30 maggio, il primo si terrà alle ore 16:00, il secondo alle ore 17:00 ed il terzo ed ultimo alle ore 18:00.Vista la situazione epidemiologica che stiamo vivendo, al fine di mantenere un adeguato distanziamento e nel rispetto delle norme anti-Covid in vigore, l’ingresso sarà contingentato. Pertanto, sarà possibile partecipare all’evento - previa prenotazione - chiamando, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, il numero 0873-316822.

Vi aspettiamo dunque nella tana del Bianconiglio, per vivere un pomeriggio all’insegna del divertimento, dell’immaginazione, dell’irrazionalità, della conoscenza e della riflessione. Allacciate le cinture perché farete un viaggio strepitoso ed approderete direttamente nel Paese delle Meraviglie, dove avrete l’opportunità di conoscere da vicino i celebri personaggi della favola. Alice, il Bianconiglio, il Brucaliffo, lo Stregatto, il Cappellaio Matto, Pinco Panco e Panco Pinco vi aspettano!

“Il segreto, cara Alice, è circondarsi di persone che ti facciano sorridere il cuore. È allora, solo allora, che troverai il Paese delle Meraviglie.”

Il Cappellaio Matto