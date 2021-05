La 'Paolucci' a lezione sul mare

Grazie all'iniziativa InSabbiaMenti del Consorzio Vivere Vasto Marina, alcune classi della scuola Secondaria di primo grado "R. Paolucci" hanno potuto vivere un'esperienza davvero unica: per un giorno la loro aula è stata sul mare!

Martedì 25 giugno la classe Terza F, ha fatto innanzitutto una tappa a Villa Santoro (ex Villa Marchesani). Davanti all’ex campo di internamento, i ragazzi hanno letto alcune lettere di condannati a morte durante il periodo fascista, soffermandosi, in particolare, su quella di Pietro Benedetti, nativo di Atessa, fucilato il 29 aprile del 1944. Da tale missiva indirizzata ai figli viene fuori con forza il messaggio di amore per l’umanità e per la libertà e il desiderio di una nuova “primavera” che sta per arrivare. La lezione è poi proseguita al Lido “La Prora”, dove i ragazzi hanno svolto una lezione sulla Resistenza e sui valori che ci ha lasciato, soffermandosi anche sulle imprese della Brigata Maiella.

Giovedì 27 maggio i ragazzi della Prima F hanno avuto il privilegio di essere ospitati sul Trabocco "Cungarelle" con la vista mozzafiato della costa vastese fino al Molise e in lontananza anche le isole Tremiti. Con lo sguardo su tre regioni e frastornati da questo meraviglioso scenario naturale, dai profumi e dalla brezza, i ragazzi hanno ascoltato con interesse l'appassionata storia del trabocco, le curiosità e la fatica di questa vita nobile e antica. Hanno poi affrontato il tema dell'inquinamento marino, della pesca sostenibile e del perché è così importante difendere il nostro mare.

Le attività sono state molto apprezzate dai ragazzi, sia per le interessanti tematiche sia per l’atmosfera che si è vissuta vicino al mare.

La positiva sinergia che l’iniziativa InSabbiaMenti ha saputo creare tra scuole locali, servizi, strutture balneari e costiere, aziende e amministrazione comunale ha contribuito a creare delle opportunità originali e innovative nella scuola, valorizzando il territorio e sensibilizzando gli alunni verso la sostenibilità ambientale e alla cultura green.