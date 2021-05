Tribunale di Vasto da chiudere nel 2022: "Puntare ad una proroga di almeno 2 anni"

"Ho partecipato stamane alla importante mobilitazione che insieme ai sindaci di Lanciano, Sulmona e Avezzano, ai Presidenti di Provincia e ai quattro presidenti degli Ordini degli Avvocati sto portando avanti, affinché il tema della salvaguardia dei Tribunali minori abruzzesi venga affrontato e preso in carica dal Governo con azioni concrete che diano risposte all’Abruzzo in termini di legalità e sicurezza".

Lo dichiara il sindaco di Vasto Francesco Menna.

"Occorre dare certezze, occorre garantire futuro e permanenza - ha aggiunto -. E non mi fermerò qui in questa battaglia. Oggi sono a Roma per portare all'attenzione del Governo le istanze dei nostri territori e della nostra città. Sabato a Vasto ribadirò ancora una volta l'importanza della salvaguardia del Tribunale e della Procura. È necessario lottare per questo. È necessario dunque puntare in primis alla proroga di almeno due anni a partire dalla data di chiusura prevista per settembre 2022 e agganciare poi la salvezza dei quattro Tribunali alla riforma del sistema giustizia.

Inoltre, necessario e fondamentale è anche il rafforzamento della pianta organica. Come sindaco di Vasto porterò avanti, insieme ai miei colleghi, questa battaglia. Continuerò a far sentire la mia voce e quella della città che mi onoro di guidare e rappresentare. Sono necessarie azioni e fatti concreti. Per Vasto e per il nostro territorio - conclude il sindaco - dobbiamo essere tutti uniti per dire 'No alla chiusura'".