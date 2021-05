Minaccia di buttarsi in mare dalla nave in ingresso al porto, paura a Punta Penna

Momenti di panico nella serata di ieri a bordo di una nave di nazionalità panamense in ingresso nel porto di Punta Penna di Vasto quando un marittimo di nazionalità albanese, imbarcato sulla stessa unità in procinto di entrare nel bacino, in evidente stato di agitazione minacciava di gettarsi dalla nave impedendo, inizialmente, i servizi tecnico nautici a poter assistere il comandante nella manovra.

Immediatamente si attivava la Sala Operativa della Guardia Costiera di Vasto che coordinava e seguiva le operazioni di ormeggio assistendo in banchina la conclusione delle stesse operazioni con la presenza del personale del 118 e della locale Stazione Carabinieri.

Il marittimo, che solo grazie alla tempestività del rimanente equipaggio di bordo non concretizzava la volontà di gettarsi in mare, veniva trasportato presso il locale Ospedale per gli accertamenti del caso.

Sono in corso da parte del personale della Guardia Costiera gli opportuni accertamenti per meglio comprendere la vicenda e la posizione del marittimo.