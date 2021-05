Banchi di scuola sotto l'ombrellone e sul Trabocco: 'InSabbiaMenti' va avanti

Tornano i banchi di scuola sulla spiaggia e i bambini impazziscono di gioia!

Dopo un lungo periodo di "isolamento" dovuto alla pandemia, altre uscite didattiche con il sapore di... eccezionale normalità!

Altri appuntamenti per l'iniziativa 'InSabbiaMenti' coordinata dal Consorzio 'Vivere Vasto Marina', che stamattina ha fatto tappa al Trabocco Cungarelle, ed ai lidi Acapulco e da Fernando.

I ragazzi della 1 F della Scuola Media 'Paolucci' e i bambini delle classi quinte della Scuola Primaria 'Spataro', dell'Istituto Comprensivo 1 di Vasto, hanno potuto provare l'emozione della scuola in spiaggia.

Il Consorzio ringrazia la dirigente prof.ssa Sandra Di Gregorio, i titolari del lidi ospitanti e la Vastarredo per la fornitura dei banchi che anche questa volta ha risposto "presente!" alla richiesta di fare rete sul territorio e per il territorio, e l'Amministrazione Comunale, nella persona dell'assessore all'Istruzione Anna Bosco, per il sostegno e il supporto.

"La riuscita dell'iniziativa e la risposta entusiastica delle realtà coinvolte - sottolinea Alessandra Molino, referente del progetto per 'Vivere Vasto Marina' - fanno da sprone per il Consorzio per proseguire nel coinvolgimento degli attori locali in nuove iniziative al fine di "restituire" alla città in termini di cultura e di valorizzazione del territorio".