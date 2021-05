TEDx Vasto con “Remare” il 19 giugno ai Giardini D’Avalos

Si terrà presso i Giardini D’Avalos, l’evento di TEDx Vasto “Remare”, il 19 giugno 2021 con l’organizzazione di Paride Rossi e del suo staff.

“Remare rappresenta a pieno la necessità di reazione ad eventi imprevisti e negativi che abbiamo sperimentato nel 2020, un’azione necessaria per non affondare, rispondendo alle difficoltà. Oltre ad essere un’azione necessaria in caso di difficoltà, remare è l’emblema del rimboccarsi le maniche per andare controcorrente. Non solo una reazione, ma anche un movimento per “uscire dallo stagno” della propria comfort zone ed un sinonimo di unità (“remare tutti nella stessa direzione”)”.

Tra gli speakers della manifestazione è previsto un mix vincente di Tecnologia & Innovazione, Scienza e Creatività, i nomi svelati in questi giorni sono: Giacomo Ferrara, attore, Lorenza Natarella, illustratrice, fumettista, graphic designer, Rosario Esposito La Rossa, Scrittore e Editore, Vincenzo Di Nicola, Responsabile per l'Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale all'INPS, Anastasia Massone, Imprenditrice, Creativa e Grafica e Francesco Marampon, Ricercatore Fondazione AIRC all’Università degli Studi di Roma "La Sapienza”.

Per saperne di più, trovate info e bio sul sito: https://www.tedxvasto.it/