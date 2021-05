Festival “Maestri Fuori Classe” a Vasto dal 12 al 18 luglio

Sarà Vasto la sede del prossimo festival Maestri Fuori Classe, dal 12 al 18 luglio 2021. Sarà una straordinaria occasione di confronto che si tiene ogni anno da quattro anni con lo scopo di promuovere l'apprendimento come azione propulsiva per la crescita personale e collettiva. Un’occasione per percorrere un viaggio dentro e fuori se stessi dove le meraviglie del paesaggio fanno da sfondo, scandendone i momenti.

Il festival diventa un luogo fisico e concettuale dove far incontrare e integrare nuove competenze per crescere. Apprendere nuovi modi di organizzare, cooperare, generare lavoro, innovare prodotti e processi, inventare nuovi modi per costruire nuove reti. Il tema scelto quest’anno è “Attraversamenti” per Attraversare luoghi e idee, per creare contesti condivisi e continuare ad apprendere.

Nei giorni di Festival verranno organizzate: lectio magistralis, laboratori, seminari e tavole rotonde. Occasioni di confronto che avranno lo scopo di avvicinare le persone, le une alle altre, e chiarire le relazioni esistenti tra bisogni individuali e temi sociali, tra crescita individuale e crescita collettiva, tra economia, solidarietà e sostenibilità.

In origine, il festival aveva luogo nell'incantevole borgo di Fiume freddo Bruzio (CS); l'estate 2020 è stato un duro colpo per la sua organizzazione, che è stata ripensata e trasferita online a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19.

Quest'anno, invece, vuole essere un anno di rinascita e il festival ripartirà finalmente in presenza nell'accogliente città di Vasto, anche con una mostra organizzata in occasione del Contest Fotografico di Maestri Fuori Classe (10-11 Luglio 2021).

Ogni festival è stato frutto della generosità della gente che ha creduto e scelto di sostenere l'iniziativa, in nome della cooperazione e partecipazione attiva; quest'evento nasce e cresce dalla volontà di quelle persone che ne condividono i valori e lo considerano un patrimonio comune a beneficio sociale.

Se vuoi conoscere meglio il nostro progetto, e dare il proprio contributo per finanziare le spese sostenute, consulta il nostro sito:

http://www.creoitalia.com/dettaglio_elemento.aspx?idelemento=135