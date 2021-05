"Condividere il cibo è un atto d'amore", i ringraziamenti della Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone

«Un sincero ringraziamento a tutti i fedeli della chiesa di Santa Maria Maggiore che in maniera generosa hanno dimostrato la loro vicinanza a quanti sono in difficoltà nella nostra parrocchia donando generi alimentari e delle offerte in denaro. Un grande segno di condivisione che merita di essere segnalato. Ringraziamo anche i confratelli che si sono messi a disposizione nel garantire la presenza nelle cinque messe durante le quali è stato allestito il

banchetto per la raccolta».

Sono queste le parole di ringraziamento del Consiglio direttivo della Confraternita della Sacra Spina nel comunicare il resoconto dettagliato della raccolta alimentare per le famiglie bisognose che si è svolta sabato 22 e domenica 23 maggio nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Vasto, con l’iniziativa “Aiutaci ad aiutare – Condividere il cibo è un atto d’amore”.

Sono stati raccolti 130,50 kg di pasta e riso, 90 confezioni di legumi, 76 confezioni di tonno e carne in scatola, 24 kg di zucchero, 1,8 kg di caffè, 3 kg di farina, 18 litri di olio di oliva, 53 scatole di pomodoro, 7 barattoli di marmellata e miele, 25,5 litri di latte, 29 confezioni di biscotti, 30 vasetti di omogeneizzati, 7 litri

di vino, 1 bottiglia di aranciata, 1 confezione di dentifricio, 4 lattine di bevande, 3 scatole di mascherine e 2 confezioni per igiene della bocca. Dalla cassetta delle offerte sono stati conteggiati 550,50 euro oltre a 75 euro in buoni spesa da spendere nei supermercati Conad. Il denaro e i prodotti alimentari saranno distribuiti dagli stessi confratelli secondo le necessità che saranno segnalate dal parroco don Domenico Spagnoli.