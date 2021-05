"Un lenzuolo contro la mafia" nel ricordo di Falcone e Borsellino

L'università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti Pescara ha aderito a "Un lenzuolo contro la mafia", la manifestazione promossa dalla "Fondazione Falcone" per il 23 maggio in occasione del 29° anniversario delle stragi di Capaci e di via D'Amelio.

Il rettore, Sergio Caputi, ha accolto l'invio della professoressa Maria Falcone, presidente della Fondazione che, nella impossibilità di poter organizzare qualunque forma di manifestazione in presenza, ha chiesto anche agli Atenei italiani di esporre nelle proprie sedi un lenzuolo bianco, il simbolo scelto per segnalare la propria presenza da remoto a questa importante iniziativa.

Su indicazione del rettore, il direttore generale dell'ateneo abruzzese, Giovanni Cucullo, ha disposto la collocazione di lenzuoli bianchi sull'edifico del Rettorato a Chieti, sulla sede del campus universitario di viale Pindaro a Pescara, sulla faccia dell'edificio che ospita il Museo Universitario di Chieti e, per il doppio valore simbolico che riveste in questa fase di emergenza, anche sul "PalaUd'A" di Chieti, che è uno dei principali centri vaccinali anti Covid dopo esser stato anche centro tra i più attivi per la somministrazione dei tamponi.

"Abbiamo deciso di aderire all'invito che la professoressa Falcone qualche giorno fa ha indirizzato a tutti i rettori d'Italia - spiega il rettore Caputi - per l'alto valore simbolico e la grande importanza civica che questa manifestazione riveste. Penso sia un segnale importante perché racchiude il sentimento comune di tutti i nostri studenti e di tutto il personale docente e non docente dell'università ''Gabriele d'Annunzio''. Pur essendo un giorno di chiusura per le strutture dell'Ateneo la nostra adesione sarà ben visibile e lo sarà in modo particolare - sottolinea Caputi - perché, oltre che nelle sedi dei Campus universitari di Chieti e di Pescara ed oltre al Museo universitario, abbiamo deciso di mettere un lenzuolo bianco anche all'esterno del ''PalaUd'A'', che è il simbolo della partecipazione attiva della "d'Annunzio" allo sforzo straordinario che tutta la nazione sta facendo per uscire al più presto dalla pandemia''.