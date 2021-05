Positivo l'andamento epidemiologico in Abruzzo, zona bianca dal 7 giugno?

"Ho presieduto la riunione dell’Unità di Crisi, che si è svolta a L’Aquila, per analizzare l’andamento epidemiologico settimanale. L’indice RT si è attestato a 0.89 presentando un dato migliore rispetto alla scorsa settimana quando era a 0.95. Molto positiva anche la pressione ospedaliera sia riguardo ai posti letto in terapia intensiva, inferiore al 10%, sia per quelli occupati in area non critica, inferiore al 15%.

L’incidenza dei casi per 100.000 abitanti è scesa a 36 contro i 57 della scorsa settimana.

Speriamo che questo trend continui per passare in zona bianca alla scadenza della terza settimana".E' quanto ha sottolineato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

In base alle indicazioni nazionali, l'Abruzzo potrebbe passare dalla zona gialla a quella bianca a partire dal prossimo 7 giugno.