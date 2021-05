Notaro: “Vasto in Azione è un forte elemento di novità per una prospettiva reale di riscatto e sviluppo”

La nascita di “Vasto in Azione” rappresenta un forte elemento di novità

per la nostra città e saluto con grande apprezzamento la nomina di Nino

Fuiano a coordinatore cittadino. Condivido l’orientamento al fare, al

costruire, alla ricerca di competenza e di capacità per dare risposta ai

bisogni dei cittadini. Inoltre, ho avuto modo di conoscere il

responsabile regionale Giulio Sottanelli e ne ho potuto apprezzare le

idee e le visioni. Abbiamo in comune l’interesse a dare alla nostra

Vasto una prospettiva reale di riscatto e di sviluppo. Vasto deve

tornare ad essere attrattiva di investimenti, di progettualità e

recuperare il suo ruolo di capofila per un intero territorio. Mi auguro

che presto si possa avviare un percorso di confronto con il Coordinatore

cittadino, con il responsabile provinciale Giovanni Luciano e con Paolo

Nardella del coordinamento regionale certa che si potranno trovare

convergenze di programma per una visione condivisa sui futuri sviluppi

dell’azione amministrativa e politica.

Rinnovo altresì l'invito alle altre realtà cittadine e moderate perché

si uniscano a noi e partecipino alla costruzione di una nuova Vasto che

merita di essere fulcro dell'intero territorio ed offra benessere e

bellezza ai suoi cittadini.