E’ una proposta insolita di allenamento quella che fanno Serena Cirone e Barbara D’Annunzio, da titolo “Chiudi gli occhi e …alleniamoci”, domenica 30 maggio dalle 18,30 alle 20,30. Un allenamento totalmente a corpo libero senza l’utilizzo della vista. Ognuno avrà l’opportunità di svolgere gli esercizi bendato, consentendo tutta una serie di competenze: propriocezione, equilibrio, controllo motorio, insieme a tanto divertimento, in un luogo incantevole e rilassante: Punta Aderci Rooms. L’attività ha massimo 25 posti a disposizione e comprende un aperitivo finale nel pieno rispetto delle normative sanitarie in vigore, accompagnato da estrazioni di piccoli premi in palio.

Per info sui costi e sulla prenotazione contattaci in privato Serena Cirone Yoga Teacher.