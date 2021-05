Omaggio a Franco Battiato da Lino D’Avino

Con Franco Battiato se n’è andato uno dei geni della musica italiana. Nella sua lunghissima carriera ha spaziato tra una grande quantità di generi, dalla musica pop a quella colta, dall’elettronica alla musica etnica ma anche lirica, toccando momenti di avanguardia e raggiungendo una grande popolarità. Lino D’Avino, artista poliedrico di origine napoletana, ma residente a Vasto, gli ha voluto fare un omaggio con la famosissima canzone “E ti vengo a cercare”, grande classico del Maestro siciliano, che ripercorre, sotto quello che, apparentemente sembra una dichiarazione d’amore, una profondissima ricerca spirituale, che parte da un confronto con il prossimo, per ritrovarsi, per confrontarsi, per rinascere, per sentirsi parte della comunità, per ritrovare una pace interiore, per ricercare la propria vera essenza.

Ciao Maestro, ci mancherai, ma continueremo ad emozionarci ascoltando le tue canzoni poetiche, dense di significato. Un grazie a Lino D’Avino, che interpretando una delle sue più belle composizioni ci emoziona ancora una volta e ci consente di andare a cercare l'Autore della Vita e confrontarsi con Lui, sugli argomenti profondi delle sue canzoni.

E ti vengo a cercare

Anche solo per vederti o parlare

Perché ho bisogno della tua presenza

Per capire meglio la mia essenza

Questo sentimento popolare

Nasce da meccaniche divine

Un rapimento mistico e sensuale

Mi imprigiona a te

Dovrei cambiare l’oggetto dei miei desideri

Non accontentarmi di piccole gioie quotidiane

Fare come un eremita

Che rinuncia a sé

E ti vengo a cercare

Con la scusa di doverti parlare

Perché mi piace ciò che pensi e che dici

Perché in te vedo le mie radici

Questo secolo oramai alla fine

Saturo di parassiti senza dignità

Mi spinge solo ad essere migliore

Con più volontà

Emanciparmi dall’incubo delle passioni

Cercare l’Uno al di sopra del Bene e del Male

Essere un’immagine divina

Di questa realtà

E ti vengo a cercare

Perché sto bene con te

Perché ho bisogno della tua presenza