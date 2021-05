L’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto ha accolto i visitatori del Fondo Ambiente Italiano che venerdì e sabato scorsi hanno scelto il percorso denominato “Alla scoperta del porto: dalla torre di vedetta al trabocco”nell'ambito dell'edizione 2021 delle 'Giornate Fai di Primavera'

All’interno dello stesso percorso la locale delegazione Fai ha inserito la visita presso il Circomare Vasto dove sono stati accolti 69 ospiti suddivisi in gruppi da 10 persone al fine di applicare un protocollo di sicurezza per l’attuale emergenza pandemica.

Agli ospiti, di varie età, provenienti da varie parti d’Italia sono stati illustrati, oltre a brevi cenni storici, i compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie

di Porto, con riferimento all’appartenenza alla Marina Militare. E’ stata, inoltre, descritta l’organizzazione del Circomare e le attività svolte quotidianamente dal personale nonché rappresentate le caratteristiche, le particolarità dei traffici commerciali e delle attività svolte nell’ambito del porto di Vasto. Agli stessi sono stati anche proiettati i video istituzionali “La Guardia Costiera in difesa dell’ambiente” e lo spot pubblicitario del numero di emergenza (1530).

Grande attenzione, curiosità e riconoscenza è stata dimostrata dagli ospiti al termine delle varie esposizioni, che hanno lasciato la sede del Circomare

riconoscendo nel Corpo le molteplici funzioni in cui opera. Gratitudine e ringraziamenti sono stati, peraltro, espressi dalla locale Delegazione Fai di Vasto per l’attività svolta dal Circomare in occasione dell’evento.