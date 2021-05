E’ abruzzese la donna eletta membro dell’Accademia Nazionale delle Scienze negli USA

E’ Abruzzese, Gigliola Staffilani, la donna eletta membro dell’Accademia nazionale delle scienze degli Stati Uniti D’America, è il gruppo facebook “L’Abruzzese fuori sede” a comunicarlo con orgoglio e a raccontare la sua storia emozionante.

Gigliola Staffilani, è nata nel 1966 a Villa Rosa di Martinsicuro (Te) cresce in campagna e parla solo in dialetto nella sua infanzia.

A 10 anni perde il padre e a scuola si appassiona della matematica “per imparare a dividere il dolore” scrive l’Abruzzese fuori sede. “Ha un talento naturale per i numeri e le equazioni,” ma le necessità economiche della famiglia spingerebbero a cercare un lavoro invece di studiare, ma non molla, riesce ad iscriversi al liceo scientifico di San Benedetto, studia moltissimo grazie anche all’incoraggiamento del professor Mario Illuminati. Riesce ad avere una borsa di studio, si iscrive all’Università di Bologna, poi si trasferisce in America, diventa assistente a Stanford, a Princeton, professoressa al MIT di Boston.

“Gigliola è stata la seconda donna della storia ad avere una cattedra “full” al MIT di Boston (Matematica Pura), prima italiana, nonché abruzzese “afferma l’Abruzzese fuori sede. “Viene considerata una delle scienziate migliori al mondo in svariati campi. E’ un orgoglio per l’Abruzzo, E chissà se ogni tanto, dall’alto della sua cattedra americana, non le esce qualche: “steteve zitte!”

Brava professoressa!