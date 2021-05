'Ecoisola' per i rifiuti nella Riserva naturale Bosco di Don Venanzio

E' stata installata da EcoLan spa, società che gestisce la raccolta dei rifiuti nel comune di Pollutri, un'ecoisola a servizio di tutti i fruitori della Riserva Naturale Bosco di Don Venanzio.

Il funzionamento dell'ecoisola, che verrà attivata a breve, è semplice: basta dotarsi della tessera sanitaria e seguire le indicazioni. Sarà possibile conferire tutte le tipologie di rifiuto: organico, secco residuo, plastica e metalli, carta e cartone e vetro.

"L'ecoisola - sottolineano in una nota il sindaco Nicola Mario Di Carlo, l'assessore Antonio Di Martino e l'amministrazione comunale - è un ulteriore tassello per la comunità. Ringraziamo il presidente Massimo Ranieri, il direttore tecnico Gabriele Di Pietro e tutta la EcoLan per la disponibilità e il continuo confronto per migliorare sempre il servizio di raccolta rifiuti.

I dati sulla raccolta differenziata sono davvero buoni, crediamo, con il contributo di tutti i cittadini, di implementarla sempre di più, come atto di rispetto verso l'ambiente e di salvaguardia dei nostri meravigliosi luoghi".