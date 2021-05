Festa dei Miracoli del Beato Angelo e di San Nicola, il Cardinale Menichelli a Furci

Sarà presente il Cardinale Edoardo Menichelli, in passato arcivescovo della locale diocesi di Chieti-Vasto, ai festeggiamenti religiosi in onore del Beato Angelo e di San Nicola, in calendario a Furci.

Lunedì 17 maggio, alle ore 11, il Card. Menichelli presiederà la solenne Messa Pontificale che si terrà alle ore 11 nella piazza del Santuario a Furci, annuncia il parroco Don Angelo Di Prinzio.

La funzione sarà trasmessa in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di MisericordiaTv.