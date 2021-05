Gaetano Fuiano è il neo coordinatore di Azione a Vasto

Azione, il partito di Carlo Calenda, ha un coordinatore cittadino a Vasto: Gaetano Fuiano, dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione superiore Mattei di Vasto.

“Accolgo con grande emozione l’invito che gli amici mi hanno fatto nel diventare coordinatore cittadino di Azione”, afferma Gaetano Fuiano.” Lo faccio consapevole che non sarà facile, che sarà dura ma al tempo stesso sarà appassionante e coinvolgente. In Azione ho trovato le mie idee fondanti quella del liberalismo sociale e del popolarismo di Sturzo. In Azione ho trovato la capacità del fare, la concretezza della competenza, della politica non ridotta a slogan fra tifoserie. Inizio il percorso con umiltà ma con forza, una forza che deriva dalla mia storia personale e professionale. Desidero costruire un luogo aperto a tutti coloro che vorranno impegnarsi, con trasparenza e decisione, al bene della città e delle persone. Vasto ha necessità di uomini e donne che credono nella possibilità di riscatto, di lotta. Voglio credere che chi ci vuole “deboli” troverà uomini e donne forti e coraggiosi ma soprattutto liberi. Occorre fare delle scelte, scelte di impegno e di passione civile. Azione è un luogo che costruiremo insieme, spero con tanti di voi, con chi vorrà mettere un pezzo del proprio tempo a servizio della comunità. Desidero incontrarvi, parlare e confrontarmi senza preclusione di appartenenze, nessuna maledizione ci costringere a scegliere tra parti e tifoserie precostituite. Il vero problema della nostra città è la mancanza di una visione e della dirompente forza delle idee. La mancanza di un progetto di ampio respiro. E’ davanti agli occhi di tutti la mancanza di risposte ai bisogni di un territorio, la dimostrata incapacità da parte di chi dovrebbe decidere e non decide. Vasto merita risposte diverse, merita che si creino le condizioni strutturali per renderla appetibile e attraente, vivibile e accogliente, proiettata verso il domani e non rinchiusa in una gestione che rincorre le situazioni. I vastesi sono stanchi di bugie e ritornelli vuoti. Desidero costruire insieme con voi un Progetto di città che dia corpo alle speranze dei nostri ragazzi, alle attese che ognuno di noi consegna al lavoro quotidiano, alle preoccupazioni per il domani che attraversano i pensieri di madri e di padri, alle aspettative di imprenditori e lavoratori. Vasto è più forte di chi la vuole debole!”