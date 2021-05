Tirocinio di 5 ragazzi spagnoli in Municipio con un progetto Erasmus+

Il tirocinio è stato organizzato grazie ad un accordo di formazione quadrilaterale che vede la ONG Spagnola AIDEJOVEN di Madrid e la Soc. “Polaris .s.r.l.s.” di Vasto come enti intermediari, incaricati di curare la preparazione degli studenti ed il monitoraggio del tirocinio.

“Il Comune di Vasto ha inteso offrire la propria disponibilità ad accogliere i ragazzi per lavorare in Municipio in piena sicurezza all’interno dei propri uffici amministrativi grazie al supporto dello staff e dei funzionari comunali” hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle politiche europee Anna Bosco.

In Spagna tutti gli studenti hanno effettuato un tampone molecolare alla partenza, e arrivati in Italia hanno osservato 5 giorni di quarantena, come disposto dalla normativa italiana e poi sottoposti ad ulteriore tampone molecolare che ha dato esito negativo.

I giovani di età compresa tra i 19 ed i 24 anni sono: Ariel Gabriel Hernandez Mauricio,David Blasco Del Bosque, Jennifer Lizeth Carrion Cango, Maria Velo Serrano, Sandra Uber Rivas e frequentano l’Istituto Scolastico Superiore post diploma “IES L. Vives” di Madrid (Spagna);

Per tre settimane saranno impegnati come amministrativi e coerentemente con il loro percorso di studi all’interno dell’Ente lavoreranno a supporto dell’ufficio Urbanistica, Turismo, Patrimonio e Scuola.

“Siamo felici che sia ripresa la mobilità Internazionale nell’ambito dei progetti Europei che il Comune di Vasto ha sempre sostenuto e dopo lo stop imposto a causa della pandemia. Questi giovani rappresentano un valore aggiunto non solo come preziose risorse umane all’interno dell’Ente ma anche come fruitori di beni servizi nel tessuto cittadino ed in termini di turismo” ha concluso l’assessore alle politiche europee Anna Bosco.